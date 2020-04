Due nuovi contagi a Cassine: «A Pasqua state a casa!»

CASSINE - Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Cassine. La conferma arriva direttamente dell'amministrazione comunale. In entrambi i casi si tratta di persone già da giorni in stato di quarantena preventiva per essere state precedentemente a contatto con altri contagiati. «I nuovi malati al momento stanno abbastanza bene e stanno effettuando la degenza nella loro abitazione» spiegano dal Comune. I casi di cassinesi infettati salgono così a 8 in totale, di cui però una persona già guarita. Le persone in quarantena preventiva domiciliare sono invece 21.

L'amministrazione chiede ai cittadini a rispettare l'ordinanza entrata in vigore l'altro ieri (mercoledì 8) indossando la mascherina ogni volta che si esce in paese per motivi di primaria necessità. L'invito è anche quello di non fare la spesa ogni giorno e fare provviste settimanali per quanto possibile. «Se non è possibile i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile sono disponibili a recapitare la spesa e i farmaci a domicilio senza costi aggiuntivi. In caso di necessità contattare il numero 0144 714433».

Un appello, infine, a rispettare le misure restrittive anche nel week end di Pasqua: «Sappiamo che è difficile celebrare una festività rinunciando al contatto umano con parenti e amici e ad abitudini consolidate. Tuttavia, facciamo appello al senso di responsabilità di ognuno: a Pasqua e a Pasquetta restate a casa! Non è il momento di organizzare riunioni di famiglia, pic nic o gite fuori porta. Il virus potrebbe di nuovo dilagare e questo comporterebbe la necessità di molte altre settimane di isolamento. Ricordiamo che su tutto il territorio di Cassine e nel Basso Piemonte saranno intensificati i controlli per sanzionare eventuali trasgressori».