A Strevi tre mascherine per ogni famiglia

STREVI - Da ieri, giovedì 9, è attiva a Strevi una seconda distribuzione di mascherine chirurgiche attivata dalla locale Protezione Civile. I volontari stanno consegnando in queste ore tre dispositivi protettivi per ogni nucleo famigliare. Il sindaco Alessio Monti tiene a precisare che «non saranno chiesti soldi» ed invita i cittadini ad indossare le mascherine «con cura e ogni volta che si accede nei locali commerciali del paese». Come già in altri comuni dell'Acquese anche a Strevi, infatti, è da ieri in vigore l'ordinanza che obbliga i cittadini all'uso di protezioni al di fuori della propria abitazione.