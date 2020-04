A Bistagno arriva la 'spesa sospesa'

BISTAGNO - In attesa delle risorse romane, la comunità di Bistagno tende una mano a chi è in difficoltà. L'iniziativa parte dal municipio «Stamattina è partito il progetto 'Spesa sospesa' nei negozi del paese – ha spiegato il sindaco Roberto Vallegra – E' molto semplice: i cittadini faranno l'ordinaria spesa acquistando però qualcosa in più che lasceranno all'uscita in un cesto. Tutti i prodotti verranno ritirati da un amministratore comunale e consegnati personalmente alle persone in difficoltà». L'iniziativa semplice ed efficace; aiuta chi, in questi frangenti di immobilità produttiva, si trova a corto di risorse e, al contempo, tutela la loro privacy e dignità dal pettegolezzo paesano.