Il saluto della città ad Adriana Ghelli

ACQUI TERME - La città di Acqui Terme, per voce del sindaco Lorenzo Lucchini, dice addio alla storica attivista Adriana Ghelli, morta all’età di 95 anni all’Ospedale “Mons. Galliano” a causa delle complicazioni dovute al Covid-19. Adriana Aringhieri Ghelli ha insegnato lettere nei Licei a Varese e ad Acqui Terme, dove si è trasferita nel 1980. Dopo aver fondato il WWF di Acqui Terme, ha attivamente sostenuto la lotta della Valle Bormida contro l’inquinamento dovuto all’ACNA di Cengio. Ha partecipato alla fondazione del Comitato di Crisi del Comune di Acqui Terme e si è dedicata assiduamente a opere di informazione organizzando assemblee presso i paesi della Valle. Nel 1997 ha ideato il Premio Acqui Ambiente, dedicato alla sensibilizzazione sul tema ambientale. Adriana Ghelli, insieme al marito Giorgio Ghelli, ha ricevuto nell’ottobre del 2007 la Medaglia d’Argento al Merito dell’Ambiente dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nella XII edizione del Premio Acqui Ambiente (2019), Adriana Ghelli ha ricevuto una targa in riconoscimento alla sua attività volta a consolidare una cultura ambientale nella quotidianità.

«La scomparsa di Adriana Ghelli è una dolorosa notizia per la nostra comunità – le parole del sindaco Lucchini - Adriana è stata per molti di noi un riferimento, un esempio di attivista sempre in prima fila nelle battaglie ambientali per costruire un mondo migliore. È stata infatti lei la promotrice di importanti iniziative come il Premio Acqui Ambiente, volto a veicolare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema per cui lei stessa lottava. Scompare con Adriana un pezzo prezioso della storia di Acqui Terme, fatta di passione, impegno e di valori imprescindibili. La mia comunità si stringe ai familiari in questo triste momento» .