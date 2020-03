Anche a Terzo mascherine obbligatorie

TERZO - Il sindaco di Terzo Vittorio Grillo si è allineato ad una decisione ragionevole già presa dal sindaco acquese Lorenzo Lucchini e da altri colleghi dell'Acquese: «Tutti coloro che si allontanano dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni contenute nei decreti di contenimento del contagio da coronavirus, dovranno indossare una mascherina protettiva o, in caso non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard eccetera) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuti o parole» ha ordinato. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

«In paese i presidi certo non mancano – ha commentato – Sabato scorso con la Protezione civile abbiamo distribuito alla popolazione 1700 mascherine, più di una per abitante. A giorni ne arriveranno altre 1500 e procederemo ad una seconda tornata. Assicuro che ne acquisteremo delle altre e continueremo a distribuirle finché durerà l'emergenza. I presidi di sicurezza non possono mancare».