Mascherine finite, intervengono i Lions di Acqui

ACQUI TERME - L'annuncio arriva dalla Protezione Civile: «Al momento risultano esaurite le scorte di mascherine – hanno comunicato - un dispositivo di protezione indispensabile per gli operatori sanitari e i volontari impegnati direttamente in questa emergenza».

Si corre ai ripari e a tendere una mano all'ente nostrano è in primis una onlus acquese da sempre in prima fila. «Da stamattina la Protezione civile avvierà la produzione di 700 mascherine riutilizzabili, sterili e resistenti, grazie al materiale donato dai Lions Club Acqui Terme Host» hanno spiegato da Palazzo Levi che ha colto l'occasione per ringraziare anche il piccolo, ma importante gesto di Rita Cesarco che ha donato ai volontari 30 mascherine.