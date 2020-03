P. e i suoi 18 gatti: «Lei non c'è più, alcuni vanno adottati»

PONZONE - «Amava i suoi gatti immensamente, al punto che aveva dedicato loro ogni angolo della propria casa. A dicembre ci eravamo messi d'accordo per iniziare la sterilizzazione della colonia esterna. Quando a fine gennaio l'abbiamo risentita, purtroppo ci ha detto che stava avendo seri problemi di salute». Una storia finita male, quella di P. (la chiameremo così per motivi di privacy), residente a Ponzone, che solo poche settimane dopo quest'ultima telefonata se ne è andata lasciando soli i suoi adorati diciotto felini. Ora, l'Enpa di Acqui Terme lancia un appello per trovare una sistemazione ad una parte dei mici rimasti senza padrona. «Cinque di questi gatti P. li teneva in casa – spiegano i volontari – gli altri tredici vivono all'aperto, ma sono sempre stati accuditi con dedizione». L'Enpa acquese ha già preso accordi con l'amministrazione comunale per procedere ad un piano di sterilizzazione per i gatti che stazionano nei pressi dell'abitazione, «mentre una ragazza del posto sta dando loro il cibo che le stiamo fornendo e che continueremo fornire».

Quelli per cui c'è bisogno di una sistemazione definitiva sono quattro dei cinque gatti che P. teneva in casa, «uno, infatti, per fortuna ha già trovato famiglia. Gli altri quattro al momento sono ospiti della nostra struttura: un maschio di 4 anni, Doppia Punta, una femmina anche lei di 4 anni già sterilizzata, Squilibrina, e due sorelle che affettuosamente chiamiamo 'Le Donatella'».

Da settimane, l'Enpa sta pubblicando appelli sulla propria pagina Facebook, «finora, però, ancora nessuna 'candidatura' concreta. Speriamo che qualcuno si faccia avanti. Questi animali hanno bisogno di affetto e calore umano». Il numero da contattare per le adozioni é: 3489114225.