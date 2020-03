Centro sportivo Mombarone: nuovo gestore a settembre 2021

ACQUI TERME - Chiuso fino al 3 aprile, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Centro Sportivo Mombarone sta vivendo una fase di passaggio. L’11 luglio 2019, la Giunta penta-stellata procedeva a recedere dal contratto per il servizio di gestione del complesso con la Acqui Promozione Sport Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Il provvedimento disponeva anche l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della struttura, previo svolgimento, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, di una verifica del relativo stato e disponendo, nelle more ed al fine di salvaguardare la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici, una proroga tecnica del contratto in essere. Attese le emergenze, prima alluvionali e poi sanitarie, e la complessità delle operazioni di censimento e valutazione, la verifica al momento non è stata completata quindi Palazzo Levi ha concesso ulteriori mesi di gestione transitoria fino alla conclusione della procedura fissata per il primo settembre 2021.