Al Santo Spirito lezioni via WhatsApp

ACQUI TERME - Scuole ancora chiuse. Il coronavirus ruba alla vita sociale dei nostri figli ancora una settimana. Giusta politica sanitaria volta ad abbattere il famoso grado di infettività ‘R’ con ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19’ come recita il Decreto del Presidente Conte. Tra le disposizioni, una norma che l’Istituto Santo Spirito ha attuato nel breve giro, quella che dispone l’organizzazione dell’attività didattica a distanza. Nei giorni scorsi i docenti della scuola di corso Cavour, nelle aule deserte, hanno registrato delle video-lezioni sugli argomenti previsti dal programma condividendole poi sui gruppi di classe creati sull’applicazione Whatsapp.

L’espediente è semplice ed efficace. Una conference call avrebbe richiesto un’organizzazione informatica più complessa, postulando la presenza in ogni casa di un personal computer dotato delle caratteristiche necessarie ad essere messo in rete. Gli smartphone, invece, sono in tutte le famiglia e Whatsapp pare essere l’applicazione più utilizzata per la circolazione delle comunicazioni ‘short’. I genitori (rectius i ragazzi) sanno perfettamente usarne le diverse funzionalità e quindi scambiare messaggi di testo, immagini, foto e video. Ecco allora che l’idea di condividere le lezioni video diventa semplice e immediatamente fruibile. In caso di distrazioni, si potrà tornare indietro e riascoltare il concetto sfuggito. Se invece dovessero presentarsi dei dubbi, secondo buona costumanza, basterà alzare la mano (nell’applicazione c’è l’icona giusta), attendere l’autorizzazione a parlare e mandare un messaggio-quesito all’insegnante online.