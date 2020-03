NeedYou Onlus: uova benefiche per i bimbi dell'Uruguay

ACQUI TERME - Needyou, la nota onlus acquese, pensa ad una Pasqua benefica aderendo alla campagna della Fondazione Don Orione. «I proventi della vendita delle uova di cioccolato (da 250 grammi, disponibili al latte o fondenti a 8 euro l’una) saranno destinati Progetto Gurisaes della Missione di Montevideo in Uruguay» ha spiegato Adriano Assandri, vertice della munifica associazione. L'Opera Don Orione in Uruguay è attiva nel paese dal 1929. Nel 1989, un gruppo di volontari iniziò a organizzarsi per rispondere ai bisogni di base di bambini e giovani in una situazione di vulnerabilità sociale del quartiere di Villa Muñoz - Goes, dove l'opera Don Orione ha una delle loro case.

«Le attività svolte del​ progetto Gurisaes​ sono diverse – ha continuato il referente – dall’alfabetizzazione e doposcuola, al monitoraggio personalizzato di ogni bambino e adolescente dal punto di vista igienico, sanitario e socioeducativo, a diverse attività ricreative anche sportive, a quattro pasti al giorni, alla formazione sui valori umani, a Workshop con madri, padri e/o referenti, al servizio primario di consulenza legale e sociale». Servizi offerti in modo gratuito per venire in contro alla situazione di povertà ed esclusione delle famiglie di bambini e adolescenti inserite nel progetto. Info: 0144 328834