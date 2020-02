Coronavirus: salta anche lo spettacolo di Iacchetti

ACQUI TERME - L'emergenza sanitaria ha investito la programmazione teatrale dell'Ariston. Dopo 'Se vuoi dire una bugia dilla grossa', commedia di Ray Cooney messa in scena dal regista Luigi Russo e con un cast di grande successo (Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno, Marco Cavallaro, Alessandro D'Ambrosi e Paola Barale) prevista lo scorso martedì, all'incipit dell'ordinanza anti-coronavirus, il pubblico acquese dovrà rinciare anche a 'Hollywood Burger' spettacolo di Roberto Cavosi con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo. L'appuntamento, annullato e rinviato a data da destinarsi, era previsto il prossimo martedì 3 marzo.

«La data in cui lo spettacolo sarà recuperato verrà comunicata non appena possibile e comunque non prima del termine dell'emergenza sanitaria legata al Covid 2019» ha informato Dianorama, la società che gestisce il teatro acquese. Info: 3357903484