A Cartosio arriva la differenziata con le tessere

CARTOSIO - Anche il Comune di Cartosio partecipa alla rivoluzione dei rifiuti aderendo alla raccolta differenziata Made in Econet. La società, già gestore del servizio ad Acqui Terme e nella maggior parte dei centri dell’Acquese, si occuperà anche dei rifiuti cartosiani. La scorsa settimana, nella sede della Pro loco, l’incontro della cittadinanza con i tecnici di Econet che hanno illustrato le novità dei contenitori con l'apertura con le tessere (per ora in distribuzione presso l'ufficio Econet presso l'ex Kaimano ad Acqui, prossimamente in paese), nonché tempi e modalità di conferimento dei diversi materiali. Le aspettative sono comprensibili: i cittadini sono pronti a fare piccoli sacrifici con la prospettiva di sconti sulla tariffazione comunale Tari. Pronte però anche le multe per gli incivili furbetti.