Coronavirus: rete di supporto tra i Tributaristi

ACQUI TERME - Oltre al rispetto delle indicazioni ministeriali e la sospensione delle giornate di studio e formative, l'Istituto Nazionale dei Tributaristi dalla città termale ha teso una mano ai colleghi delle zone interessate dal coronavirus creando una rete di supporto per affrontare gli impegni professionali. «No agli allarmismi, ma senso civico e rispetto della comunità in cui viviamo e lavoriamo – ha dichiarato il Presidente dell’INT, l'acquese Riccardo Alemanno - La rete di supporto è una forma di disponibilità su base volontaria messa in campo dai colleghi di altre regioni e rivolta a chi deve presentare documentazioni o ha scadenze urgenti presso un ufficio fuori dal proprio territorio e che non potrà gestirle tramite l’utilizzo del digitale. Troverà un collega disponibile a sostituirlo, il tutto coordinato dalla segreteria di presidenza per velocizzare e gestire al meglio le varie necessità».