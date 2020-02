Al Movicentro il nuovo ufficio informativo Autostradale

ACQUI TERME - Maggiori informazioni per gli utenti del trasporto pubblico su gomma, ecco il fine del nuovo spazio affidato alla società Autostradale Srl al Movicentro in piazza papa Giovanni Paolo II. Le vicende della società Arfea, oggetto di un contratto di affitto proprio con la società meneghina, non hanno interferito con la volontà di garantire ai viaggiatori acquesi un servizio necessario e offerto dallo sportello informativo già aperto nello stabile adiacente la stazione ferroviaria; e così la Giunta del comune bollente ha dato mandato al dirigente competente di stipulare un nuovo contratto di concessione però non di sei anni come il precedente ma con scadenza 30 giugno 2021, quando terminerà la concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale relativo alla provincia alessandrina. Dal negozio giuridico rimane però escluso il grande salone a disposizione di mostre, convegni ed altre manifestazioni.