Nuova sede per il gruppo di Protezione Civile di Sezzadio

SEZZADIO - Sabato 15 a Sezzadio è stata inaugurata la nuova sede del gruppo locale di Protezione Civile, allestita sotto i portici comunali e operativa già da prima dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

«L'esigenza di dare al gruppo una vera e propria sede è nata dall'importante sviluppo avuto negli ultimi anni che ha portato a ben 27 il numero dei volontari disponibili», fa sapere il sindaco Enzo Daniele. «La nostra amministeazione - continua il sindaco - per quanto possibile ha cercato negli anni di riservare parte della disponibilità finanziaria all'implementazione delle dotazioni a disposizione del gruppo e alla formazione dei volontari». I volontari sezzadiese hanno offerto il loro fondamentale contributo in occasione dei drammatici eventi alluvionali dei novembre 2019, durante i quali perse la vita la 52enne Rosanna Parodi.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche i volontari di Visone, con cui più volte il gruppo sezzadiese ha collaborato. «I nostri volontari hanno anche partecipato, in collaborazione con il Com 21 del quale fa parte il nostro gruppo, ad interventi di emergenza anche in altre province della nostra Regione. Senza dimenticare in seguito, l’assistenza fornita durante il periodo Covid, che ha permesso al Comune di offrire vari servizi alla popolazione quali la spesa a domicilio per le persone anziane e indigenti. Il gruppo ha anche dato il proprio contributo partecipando al presidio presso il centro vaccini della città di Acqui Terme. In sostanza, il nostro Gruppo di protezione Civile è diventato ormai un punto di riferimento per tutta la comunità e di questo tutto Sezzadio deve andare fiero. L’auspicio - conclude Daniele - è che negli anni il gruppo di Protezione Civile di Sezzadio possa contare su un numero sempre maggiore di volontari che mettano a disposizione della popolazione il proprio tempo e le proprie capacità».

(Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Visone)