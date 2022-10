Vallegra: "Anche da noi due progetti per i percettori del Reddito"

BISTAGNO - Sulla scia di quanto fatto dal Comune di Acqui Terme, anche a Bistagno ora c’è l’intenzione di avviare due progetti rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. «Ho contattato Rossana Benazzo, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Acqui – spiega il sindaco Roberto Vallegra –, per avere da lei un quadro più preciso di tutta la prassi necessaria per realizzare anche a Bistagno due Progetti di utilità collettiva».

Come prevedono le normative, anche in questo caso i soggetti idonei dovranno essere individuati dall’Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese e dal Centro per l’Impiego.



"Massima sostenibilità per il Comune"

«La nostra intenzione è quella di attuare due progetti per i quali non siano necessari i corsi di formazione, rivolti in particolare al mantenimento del decoro degli spazi comunali e a una sorta di vigilanza all’esterno delle scuole. Non è detto, però, che non possa presentarsi la possibilità di ampliare il tipo di mansioni anche ad altre attività che non richiedano specifici corsi formativi. L’obiettivo, infatti, è fare in modo che per il Comune non ci siano spese significative nell’attuazione dei progetti. Si tratterà di un’iniziativa il più possibile sostenibile». A breve, quindi, verrà avviata la procedura burocratica per fare in modo che i progetti possano prendere il via in tempi ragionevoli.