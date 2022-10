Segreteria generale del Comune: Carla Bue succede a Cremaschi

ACQUI TERME - Nel corso dell'ultimo consiglio comunale andato in scena giovedì 29 nella Sala Giunta di Palazzo Levi, tra i punti all'ordine del giorno era compresa la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria generale tra Acqui Terme e i Comuni di Bossolasco, Ceva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo.

Sottoscrivendo la convenzione l'amministrazione comunale assegna il posto di segretario lasciato vacante da Giorgio Comaschi (causa pensionamento) alla dottoressa Carla Bue, che già presta servizio per i Comuni citati nel documento. In base alla ripartizione di tempi e costi tra i cinque Comuni, la nuova segretaria comunale presterà servizio ad Acqui Terme - ente capofila della convenzione - per un'operatività pari al 35% (ovvero due giorni interi in presenza più la disponibilità a raggiungere Palazzo Levi o a collegarsi via web a seconda delle necessità).

«Ho voluto fortemente che la dottoressa Bue entrasse a far parte della nostra amministrazione - ha sottolineato il sindaco Danilo Rapetti - perché conosco la sua competenza e la sua correttezza. La dottoressa non si è sentita di lasciare i comuni in cui già opera, e quindi di conseguenza è nata l'idea di questa sorta di subentro di Acqui alla realtà già esistente di cui la dottoressa di occupava».