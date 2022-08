PONTI - Da mercoledì 17 a domenica 21 il comune di Ponti sarà in festa in occasione della Fiera di San Bernardo. Un ricco programma di appuntamenti e proposte gastronomiche offerte dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Mercoledì 17 alle 19.30 al campo sportivo del paese si parte con la serata dedicata al bollito misto, uno dei piatti tipici della cucina piemontese. Dalle 21 musica dal vivo con 'Il falso trio'.

Giovedì 18, sempre dalle 19.30, rosticciata e 'serata giovani' con Dj Giò Caneparo, mentre venerdì 19 ravioli e serata danzante con 'I Giannetti Folk'.

Sabato 20 'Contrade in fiera' con street food per le vie del paese e in piazza Caduti, dalle 21, musica del vivo con i 'Melty Groove' e successivo dj set.

Domenica 21, infine, sin dalla mattinata l'auto e moto raduno con iscrizione (dalle 9) a 15 euro con pranzo incluso oppure 8 euro per il solo giro turistico tra le colline del Monferrato. Dalle 18.30 giochi per bambini e a seguire cena "Mc Pontese". Dalle 21, poi, esibizione spade laser con Jg Saber Show.

Per maggiori informazioni contattare il numero 334 8689579.