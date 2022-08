L'Asl Al crea un gruppo di lavoro per potenziare l'ospedale di Acqui

In collaborazione con il comune di Acqui Terme, la direzione di Asl Alessandria ha stabilito la creazione di gruppo di lavoro finalizzato alla discussione e al confronto in merito alle misure di sostegno e potenziamento dell’ospedale di Acqui Terme.

L’iniziativa promuoverà il confronto tra le istituzioni e i soggetti che saranno coinvolti al fine di individuare percorsi utili a sostenere il consolidamento delle attività del presidio acquese, riferimento sanitario di un territorio ampio e eterogeneo, anche in rapporto alla medicina territoriale del distretto di Acqui-Ovada.

Nello spirito di massima trasparenza e collaborazione il gruppo valuterà le analisi e le ipotesi previste così come i vincoli in termini di carenza di risorse specialistiche, con l’auspicio di poter condividere e concretizzare rapidamente una proposta adeguata, sodisfacente e sostenibile per la valorizzazione del presidio acquese.

Al gruppo di lavoro prenderanno parte i rappresentanti di Asl Al e i referenti di comune e territorio. Il primo incontro è previsto per il mese di settembre.