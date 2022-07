Visone in Jazz: ‘Hope’, territorio e arte, connubio indissolubile

VISONE - Ultimo appuntamento con 'Visone in Jazz 2022' domani, sabato 30, sempre nella suggestiva cornice del Belvedere della Rocca di Visone. Ospiti saranno l’armonicista di fama internazionale Fabrizio Poggi e il grande pianista, compositore e arrangiatore visonese Enrico Pesce, che proporranno uno spettacolo ispirato al loro ultimo album, dal titolo ‘Hope’.

Poggi e Pesce ripercorrono a modo loro la strada già tracciata da Nina Simone, John Lewis, Oscar Peterson e Keith Jarrett, creando una combinazione di blues, jazz e musica classica dove antico e moderno si intersecano sapientemente, capace di rivelarsi sempre sorprendente e meravigliosa. L’origina - le collaborazione tra questi due artisti dà vita ad un evento di grande emozione, in cui l’eccellente pianismo di Pesce attinge sia al jazz che alla classica e avvolge con spunti lirici la vocalità distesa e rilassata di Poggi.

Cena sotto le stelle

L’evento di domani - che prenderà il via alle ore 21 - sarà ancora più ricco di significati, se si pensa che ‘Hope’ è stato interamente realizzato e registrato lo scorso anno proprio a Visone: si incarna così emblematicamente quel sintomatico, indissolubile connubio tra arte e territorio che è alla base proprio della tradizione jazz visonese fin dalla sua origine, nei lontani anni ’70. Il concerto sarà a ingresso libero e sarà preceduto, a partire dalle 19, dalla tradizionale Cena sotto le stelle (…del jazz) organizzata dalla Pro Loco di Visone (prenotazione della cena al numero 0144 396129 o al cell. 347 7589058; indirizzo mail info@prolocovisone.it).

Visone in Jazz è organizzato dal Comune di Visone, in collaborazione con Pro Loco e Conservatorio Vivaldi di Alessandria e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Per ulteriori informazioni sulla rassegna e sulla storia del jazz visonese, si può visitare il sito www.visoneinjazz.it.