Beppe Baldizzone nuovo presidente del Lions Club Acqui Host

ACQUI TERME - Da venerdì 1 luglio Giuseppe Baldizzone è il nuovo presidente del Lions Club Acqui Terme Host. Baldizzone succede al neo sindaco della città Danilo Rapetti. Il passaggio della campana - che suggella il cambio al vertice - si è tenuto mercoledì 29 giugno alla presenza dei soci e di alcuni ospiti. In occasione del suo commiato da presidente del Club, Danilo Rapetti ha esposto ai presenti il resoconto delle tante attività di servizio svolte nell'anno appena passato. Tra questi, Rapetti ha ricordato in particolare il restauro della tela dell'Assunta del Monevi nella Cattedrale di Acqui e l'acquisto di un drone donato poi alla locale Protezione Civile.

«Il tradizionale scambio delle pin - scrivono dal Club - ha sancito l'investitura a nuovo presidente di Giuseppe Baldizzone il quale, nel suo discorso introduttivo, ha parlato di “fare rete" con le tante associazioni locali per amplificare la portata dei nostri service e riuscire così ad avere un impatto maggiore ed arrivare ad aiutare più persone e con maggior incisività. Al nuovo presidente Baldizzone i migliori auguri per il nuovo anno lionistico. Auguri anche a Danilo Rapetti, neo eletto sindaco del Comune di Acqui Terme».