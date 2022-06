All'ex Kaimano un seminario sulle calamità naturali o indotte

ACQUI TERME - Sabato 2 la sezione territoriale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Disaster Manager (AssoDima) organizza alla sala ex Kaimano in via Ferraris un seminario aperto non solo a tutti i propri soci ma anche a esperti e volontari di Protezione civile e a coloro che s’interessano di temi legati alla sicurezza dalle calamità naturali e indotte.

Si confronteranno i maggiori esperti di Liguria, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sui diversi sistemi regionali di Protezione Civile. Sarà avviato un confronto anche sui sistemi antincendio boschivi dove i massimi esperti della Regione Sardegna e del Volontariato AIB piemontesi relazioneranno sulle proprie specificità. Iscrizioni dalle 8 alle 9 di sabato mattina, dalle 9 la parola passerà ai relatori.

Sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Acqui Terme il programma completo della giornata.

I Disaster Manager

In Italia le prime figure di Disaster Manager furono create e formate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile a partire dal 1995/96. Nel 2003 venne costituita l’Associazione Nazionale Disaster Manager avente lo scopo di promuovere e valorizzare i temi della protezione civile attraverso i propri esperti. L’AssoDima diventò ben presto Associazione Professionale in conformità alle Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Inoltre l'Associazione vuole, inoltre, contribuire alla definizione delle peculiarità e dei ruoli della figura professionali del Disaster Manager declinate attraverso la normativa tecnica UNI 11656:2016. Il Disaster Manager, infatti, è un professionista della Protezione civile in possesso delle conoscenze, abilità e competenze nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi e della preparazione e della risposta alle emergenze, tali da fornire supporto alle decisioni alle Autorità di Protezione Civile competenti per la mitigazione e superamento delle conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall’uomo.