'Dillo a Franca Roso': numero WhatsApp per parlare con la candidata

ACQUI TERME - Un numero di telefono a disposizione degli elettori per chattare su WhatsApp e raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini. È l'ultima iniziativa annunciata da Franca Roso, candidata sindaco di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

«Il servizio ‘Dillo a Franca Roso’ - spiega la Roso - è rivolto a tutte quelle persone che per motivi lavorativi o personali non possono avvicinarsi a me nei gazebo o in strada. Io credo sia molto importante avere un contatto con tutti, perché ai proclami, le promesse, gli ‘amici degli amici’, preferisco il rapporto umano, il confronto diretto. Scrivetemi, segnalate le criticità, chiedete quali siano le mie soluzioni, insomma, toglievi i dubbi su Franca Roso. Sono pronta a rispondere a tutti e a illustrare la mia idea di Acqui futura, la città del benessere». Il numero del servizio 'Dillo a Franca Roso' è 327 2048784.