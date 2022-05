Spazio Classica: sabato 21 la violinista ucraina Nataliya Borysyuk

ACQUI TERME - Secondo appuntamento per Spazio Classica, la rassegna musicale ospitata dalla Sala Santa Maria di via Barone ad Acqui Terme. Sabato 21, alle 17, l’associazione Antithesis, in collaborazione con “Alta Pressione | Musiche in Mostra al presente” e la 36ª rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti, ospita “Novedades y Recuerdos” con Nataliya Borysyuk al violino e Melani Mestre al pianoforte.

L’appuntamento promosso dalla Acadèmia Internacional de Música de Barcelona offrirà al pubblico acquese un evento davvero originale. «A impreziosire questo evento - spiega il Maestro Riccardo Piacentini, direttore artistico di Rive-Gauche Concerti saranno le sue irregolarità. Un programma arricchito da alcune primizie e circostanze curiose. A partire dall’opera ‘Espace éternel’ di Umberto Bombardelli (che abbiamo sottotitolato ‘Musiche accoglienti’), una prima assoluta ispirata proprio dall’eufonia dell’Abbazia Santa Maria di Acqui Terme e che accoglierà il pubblico quando farà il suo ingresso nella sala». Bombardelli ha pensato ad una musica di sottofondo: «Siamo abituati ad ascoltarla lungo le corsie di un supermercato - commenta Piacentini - o in una sala d’attesa. Il Maestro, invece, ci propone la diffusione di un prodotto d’arte quale preludio introduttivo al concerto. Per questo l’abbiamo chiamata ‘Musiche accoglienti’».

La seconda perla ‘extra’ della serata sarà “Dreaming Peace” di Irena Zlateva. «Un’opera che la compositrice macedone ha composto ispirata da quanto sta succedendo in Ukraina – sottolinea il Maestro Piacentini – La sua esecuzione sarà un momento molto intenso anche perché Nataliya Borysyuk, la violinista, è nata in quel Paese e “Dreaming Peace” non è mai stata suonata in pubblico». Inoltre, c'è anche il programma ‘ordinario’: «L’Academia di Barcellona ci offre l’opportunità di ascoltare due suoi grandi esecutori di caratura internazionale che proporranno ai presenti opere del Novecento storico e musica contemporanea spagnola: da Enrique Granados, a Joan Gibert i Camins, a Irena Zlateva, a Jordi Cervellò, a Alfred Schnittke per finire con Astor Piazzolla».

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Info: 329.5367708.