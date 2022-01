Pista ciclabile e Acqua Marcia: abbandonati rifiuti di ogni genere

ACQUI TERME - Per la seconda volta dall'inizio del nuovo anno nella mattinata di ieri, domenica 23, i volontari civici di A Lov Oich si sono ritrovati per ripulire da rifiuti e materiali di ogni tipo le aree verdi suburbane di Acqui Terme. La pista ciclabile (zona area camper) e la strada superiore dell'Acqua Marcia le zone in cui sono intervenute le pettorine gialli ambientaliste. Anche questa volta tanti i sacchi di immondizia accumulati. In diverse aree le tracce lasciate dagli incivili facevano davvero impressione: tra la rumenta recuperata anche un vecchio televisore e una bicicletta da uomo.

