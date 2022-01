Stand by me: 70 panettoni per le famiglie bisognose

ACQUI TERME - "Sono di ottima qualità e buonissimi anche se le feste sono finite", commenta Massimo Pivotti della Stand by me, la onlus che ieri ha fatto da tramite tra la donazione della Drogheria Lebba e le famiglie bisognose di Acqui. "Una settantina di dolci che Alessandra, seguendoci sui social, ha voluto affidare a noi per destinarli a chi è in difficoltà. La ringraziamo della fiducia che spero di non deludere mai. La nostra missione è sempre la stessa: dare a chi ha realmente bisogno". I panettoni sono stati distribuiti con l’aiuto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.