Alberghiero: riparte il Ristorante didattico (aperto al pubblico)

ACQUI TERME - Giovedì 20 ripartono gli appuntamenti aperti al pubblico, del 'Ristorante didattico' dell'Istituto Alberghiero. "Sarà una doppia prova per gli allievi, supervisionati dai docenti – spiegano - organizzare e occuparsi del servizio in sala secondo le nuove regole della ristorazione in tempo di covid e sperimentare la realizzazione di un menù alla carte con clienti veri; ed il tutto è soggetto a valutazione per la prova di metà anno".

Il CFP Alberghiero si propone sul territorio come un’eccellenza didattica con laboratori moderni e percorsi utili a sperimentare "la ristorazione interna simulando il servizio di un vero ristorante con compagni e docenti; il rapporto con clientela esterna con Ristorante, Bar didattico ed eventi a tema; creazioni gastronomiche che impegnano gli allievi nell’intero progetto dalla pianificazione, l’organizzazione di un evento di promozione e marketing di prodotti, fino all’intera realizzazione e confezionamento; nuovi modelli di vendita del “prodotto” sia col cliente in presenza che attraverso social marketing e fotografia per realizzazione di campagne social di promozione e vendita dei prodotti enogastronomici, del territorio e del beverage".

Ce n'è per tutti i gusti. "Il menù proposto è “a la carte”, in modo che ciascuno sia libero di costruirsi il pranzo in base alle proprie abitudini alimentari o ai propri tempi; questo permetterà ai commensali di assaggiare diversi piatti, tutti realizzati dai nostri ragazzi – spiegano - Il servizio inizierà alle 13 ed è necessaria la prenotazione e presentazione del Green Pass Rafforzato".