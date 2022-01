Il parco del castello alla mercé degli incivili

ACQUI TERME - E’ il biglietto da visita per chi raggiunge la città bollente via treno o bus. Non sarebbe di certo un bello spettacolo per i visitatori meneghini del collegamento diretto tanto agognato dalla comunità acquese. Il parco del Castello dei Paleologi ha vissuto tempi migliori. Con la bella stagione, all’ombra delle sue fresche frasche, ospita gruppi di giovinastri dediti agli schiamazzi, al vandalismo se non ad attività più losche. Di inverno è terra da bivacco. Sulle panchine e non solo si fermano a mangiare soggetti non proprio civili che al termine del lauto banchetto lasciano in terra buste, cartacce e bottiglie. C’è pure chi, munito di copertina, appoggiato ad un tronco aspetta di smaltire la sbornia. E così il bel parco ai piedi del maniero acquese diventa una suburra.