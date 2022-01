Lucchini: "Con i fondi del Pnrr daremo nuova vita alla città"

ACQUI TERME - Contributi pari a quasi 5 milioni nell'ambito del Pnrr per quattro progetti di rigenerazione urbana presentati dal Comune di Acqui per il bando previsto dalla Legge di bilancio 2020 - le cui domande scadevano il 4 giugno 2021. Si tratta d'investimenti volti a migliorare la qualità del decoro cittadino e del tessuto sociale e ambientale.

Gli interventi in programma

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato. È stato un importante lavoro di squadra - sottolinea il sindaco Lorenzo Lucchini - che ci ha permesso di ottenere queste risorse e viene premiata nuovamente la nostra capacità progettuale. Questi fondi ci permetteranno di ristrutturare la casermetta Bainsizza, di realizzare una palestra nel centro sportivo Ottolenghi, di creare una nuova piazza in zona Bagni affiancata al nuovo parcheggio del Centro Congressi e di attuare una risistemazione di corso Bagni e dell’area verde di via Savonarola. Ringrazio l'assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Sasso, i professionisti e gli Uffici comunali che hanno lavorato instancabilmente per ottenere questo grandissimo risultato. Si tratta d'interventi di rilievo, che daranno nuova linfa vitale alla città".