Ancora furti al cimitero di Acqui

ACQUI TERME - Stamani è successo di nuovo. I 'soliti' ignoti hanno aperto un'auto posteggiata davanti il cimitero di Acqui Terme e portato via un borsello con dentro documenti ed effetti personali. Qualche giorno fa era successo al centro sportivo Mombarone dove è stato mandato in frantumi un finestrino per portar via una borsa contenente abiti sporchi e pochi spiccioli. "Non lasciate borse o portafogli incustoditi nelle macchine" è il consiglio generale. Ma maggiori controlli o telecamere efficienti non guasterebbero.