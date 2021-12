Quasi 2 milioni di euro per i paesi colpiti dal maltempo a ottobre

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 3 e 4 ottobre scorsi nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria.

Sono stati stanziati, per i primi interventi, nelle more della valutazione del definitivo impatto degli eventi eccezionali, 1,9 milioni di euro, per la soddisfazione dei parlamentari alessandrini Federico Fornaro e Riccardo Molinari, rispettivamente capogruppo di LeU e Lega alla Camera dei Deputati.

“Soddisfazione per il riconoscimento dello stato d’emergenza che consentirà di rimborsare ai comuni gli interventi di somma urgenza e che pone le le condizioni per il reperimento di ricorse per rimborsi dei danni alle aziende e ai privati in genere”, le parole di Fornaro.

“Quasi 2 milioni di euro per i paesi dell’Alessandrino, e circa 6 per quelli del Savonese, epicentro dell’eccezionale maltempo del 3-5 ottobre scorso. La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà una serie di interventi rapidi di ripristino del territorio, duramente messo alla prova da eventi metereologici particolarmente negativi e intensi” - aggiunge Molinari - Stiamo parlando, per la provincia di Alessandria di tante piccole municipalità per le quali la Lega ha chiesto, e ottenuto, al Governo Draghi un provvedimento ad hoc, che consentirà di ripristinare rapidamente i danni causati dal maltempo e di rilanciare l’economia del territorio”.