Lucchini: "Al Galliano 8 positivi, manteniamo alta l'attenzione"

ACQUI TERME - Otto persone positive al test Covid sono ricoverate in questo momento all'ospedale "Monsignor Galliano", "due di queste sono degenti nel reparto di terapia intensiva", ha spiegato il sindaco Lucchini nell'ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook. "Possiamo dire, quindi, che il nostro ospedale ha un reparto ormai considerato Covid. Bisogna mantenere grande attenzione, perché a quanto pare anche le persone vaccinate sembra che subiscano il contagio pur non manifestando poi i sintomi. La soglia dell'attenzione va mantenuta alta perché se il contagio dovesse diffondersi anche al personale sanitario si andrebbe a generare una situazione di vero pericolo per tutti noi. È anche per questo che abbiamo deciso di impedire lo svolgimento delle manifestazioni al chiuso, come le due esibizioni del concerto di Natale e del corpo bandistico di Acqui Terme. Per tutte le altre manifestazioni - ha aggiunto Lucchini - sappiamo che si sta organizzando una cabina di regia nazionale che darà disposizioni a partire da giovedì. Aspettiamo quindi di avere queste disposizioni per valutare in modo coordinato ciò che si dovrà intraprendere a livello territoriale".