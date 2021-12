Sant'Ambrogio: stasera concerto con il Maestro Spingardi

SPIGNO MONFERRATO - Ultimi giorni di festa per il Patrono S. Ambrogio. A Spigno Monferrato, stasera, alle ore 21, la chiesa parrocchiale ospiterà il concerto del Coro ‘La Soave Armonia’ diretto da Francien Meuwissen con accompagnamento del Maestro Benedetto Spingardi Merialdi allo storico organo Collino del 1879. Domani, mercoledì 8, alle 11.30, presso il centro Fioridea di corso Roma 72, alla presenza delle autorità locali, ci sarà l’inaugurazione del nuovo punto informativo turistico del paese. Appuntamento poi al 24 dicembre in piazza Garibaldi per gli auguri in compagnia del gruppo Alpini e Babbo Natale.