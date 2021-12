Quando Babbo Natale ha un ufficio…

ACQUI TERME - È l’idea dell’associazione CuoreGiovane APS. Nella qualità dell’Ufficio di Babbo Natale, e con il contributo della Confcommercio locale, i ragazzi acquesi sabato 4, dalle 10.30 alle 12.30, in piazza Italia e domenica 5 dalle 16 alle 18, in piazza San Francesco, offriranno animazione in stile baby dance, trucca-bimbi e palloncini. Info: 348.0374535