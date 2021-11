Insoluti causa Covid: a Ricaldone fondi per le famiglie

RICALDONE - Anche il Comune di Ricaldone partecipa alla ripartizione delle risorse anti-Covid messe a disposizione degli enti locali dal Ministero delle Finanze. «Ci sono stati assegnati 7.500 euro da destinare alle famiglie quale sostegno alle spese sostenute per utenze domestiche – fa sapere il sindaco Laura Bruna – La Giunta ha quindi approvato il bando per l’erogazione del contributo».

Le domande, fanno sapere dalla Casa comunale, dovranno pervenire entro l’11 dicembre compiegate di Dichiarazione Isee pari o inferiore a 15mila euro. «Necessaria anche una auto-certificazione che al 30 settembre 2021 il nucleo familiare non disponeva sul proprio conto corrente somme di importo superiore a 5mila euro» precisano. Info: 0144.74120