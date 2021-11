Bistagno: hub vaccinale pronto per le terze dosi

BISTAGNO - L'hub vaccinale temporaneo, allestito dal Comune di Bistagno, tornerà ad inoculare vaccini. «Comunico che gli "over 60" che hanno fatto la seconda dose del vaccino Covid-19 in palestra nei giorni 27 giugno e 10 luglio,(o presso gli ambulatori dei medici di famiglia) potranno fare la terza dose presso la palestra comunale di Bistagno nei giorni 11 e 12 dicembre (sabato e domenica) - fa sapere il sindaco Roberto Valegra - Pertanto chi volesse usufruire di questo servizio non deve iscriversi su nessun portale perché verrà chiamato telefonicamente da personale del Comune (dipendenti ed amministratori). Le chiamate verranno effettuate a partire dalla prossima settimana». La notizia ha incassato il plauso di tanti cittadini della Valle Bormida che eviteranno così di raggiungere quello distrettuale di Acqui allestito al Movicentro.