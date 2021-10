"La soffitta stregata" chiude il calendario di Bistagno in Palcoscenico

BISTAGNO - Volge al termine il cartellone di Bistagno in Palcoscenico. L’ultimo spettacolo della kermesse diretta da Monica Massone propone le clownerie di Marco Pernici e de La soffitta stregata.

Sabato 30 alle 17, il teatro Soms ospiterà quindi un appuntamento, fuori abbonamento, adatto alle famiglie. «La festa più paurosa dell’anno si festeggia con ‘La soffitta stregata’ – annuncia la direttrice artistica - è la notte di Halloween, quindi il buffo protagonista di questa storia decide di entrare nella vecchia soffitta a cercare dei travestimenti per poi uscire in strada e spaventare la gente del paese; però, proprio perché è la festa di Halloween, la soffitta verrà popolata di fantasmi, oggetti stregati prenderanno vita e vi rimarrà chiuso dentro! Riuscirà a uscire e a sconfiggere la paura?». La storia di Marco Pernici affronta il mistero e la paura in maniera spiritosa; diverte, emoziona e coinvolge gli spettatori alimentando curiosità e fantasia di grandi e piccini.