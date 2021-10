Acqui cala il poker. Castellazzo ko

ACQUI - Vola l'Acqui, sulle ali dei suoi attaccanti, Guazzo, con doppietta in 60 secondi, Massaro e Innocenti. E il Castellazzo affonda, quattro gol sono un passivo pesante in un derby deciso nel primo tempo.

Ritmo più basso nella ripresa, i termali trovano ancora una rete nel recupero a suggellarre un successo per una classifica di vertice e alimentare i sogni. Per i biancoverdi, nonostante una buona reazione, il momentaneo pareggio e oltre 70 minuti in dieci, la situazione preoccupa (non poco)

Guazzo, uno - due micidiale

Al 3' Acqui in vantaggio: intervento da rigore di Solia su Bollino, dal dischetto Massaro infila Rosti. Gara subito in salita per i biancoverdi, che si complica al 20', quando Rosset rimedia il secondo giallo (il primo assolutamente evitabile) e lascia i suoi in dieci. Ma gli ospiti reagiscono e al 26' pareggiano: Verdese (entrato al 16' per infortunio a Gilardi, al debutto dopo lo stop per l'operazione alla mano) atterra Zunino che, dal dischetto, rimette il punteggio in equilibrio. Rosti decisivo, di piede, su Guazzo, ma in sessanta secondi, i termali, con un micidiale uno - due, mettono al sicuro il risultato. Il 2-1 nasce da un cross da destra di Nani, sponda di Massaro e Guazzo, sul secondo palo, libero, segna di potenza, al volo. Neppure il tempo di battere dal centro e il Castellazzo perde subito palla, Guazzo vede Rosti fuori dai pali e lo scavalca con un pallonetto.

Palo biancoverde, Ivaldi fa quaterna

Due cambi nell'Acqui in avvio, dentro Ivaldi per Massaro e Campazzo per Carrese, il Castellazzo tiene i dieci. Ancora Guazzo vicinissimo alla tripletta, converge al limite e calcia di un nulla sul fondo. Rosti si supera al 13', di piede sulla rovesciata, sottoporta, di Manno. Applausi per il capocannoniere della squadra, che lascia il campo al 21' per Innocenti. Tre minuti dopo palla d'oro di Nani per Bollino in area, ma perde l'attimo per la conclusione. Il Castellazzo insiste, due angoli in pochi secondi e il palo che dice no a Liguoro (32'). Campazzo calcia sul fondo una palla comoda all'altezza del dischetto, poi Lequio si oppone alla conclusione di M'Hamsi. Al 1' dei tre di recupero il poker dell'Acqui: cross perfetto di Nani da destra, va a vuoto Rosti, tocco vincente di Innocenti

Acqui - Castellazzo 4-1

Marcatori: pt 3' Massaro rig, 26' Zunino rig, 36' e 37 Guazzo; st 46' Innocenti

Acqui (4-3-3) Lequio; Nani, Gilardi (16'pt Verdese), Manno, Cirio; Baldizzone, Genocchio, Carrese (1'st Campazzo); Massaro (1'st Ivaldi), Guazzo (21'st Innocenti), Bollino (28'st Coletti). A disp.: Cipollina, Mazzarello, Cavallotti, Mulargia. All.: Merlo

Castellazzo (4-3-3): Rosti; Castagna (28'st Chiesa), Benabid, Cascio (35'st Randazzo), Solia; Liguoro, Recchiuto (14'st Bellinzona), Cimino (14'st Fra. Viscomi); M'Hamsi, Zunino, Rosset. A disp.: Gallinaro, Fed.Viscomi, Myrta. All.: Nobili

Arbitro: Gasparetto di Collegno

Assistenti: Mandarino e Bertaina

Note: Giornata di sole terreno in discrete condizioni. Spettatori 250 circa. Espulso Rosset al 20' per somma di ammonizioni. Ammoniti: Carrese, Recchiuto, Cimino, Massaro, Zunino. Angoli: 3-2 per l'Acqui. Recupero: pt 3', st 3'