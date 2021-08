Scavi per i servizi pubblici? La smentita del sindaco Vallegra

BISTAGNO - Il pettegolezzo, soprattutto nei piccoli paesi, è fantasioso ma molte volte molesto. Una ruspa all’opera in un cantiere e partono le dicerie più assurde. A Bistagno, ad esempio, gli scavi nella zona del magazzino comunale, iniziati da qualche giorno, hanno attirato le attenzioni di alcuni residenti che hanno ipotizzato (rectius dato per certa) la motivazione. Qualcuno ha diffuso la voce che si tratti di un intervento di una riqualificazione dell’area con l’edificazione di bagni pubblici; altri, invece, hanno parlato di un futuro monumento (qualche maligno ha aggiunto ‘intitolato al sindaco’). La voce, circolando, ha varcato l’ingresso della Casa comunale. «Blocchiamo le fantasie di alcuni concittadini – commenta il primo bistagnese Roberto Vallegra – I lavori riguardano la costruzione di una cabina per la posa della fibra ottica. Un altro servizio per il nostro paese».