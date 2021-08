A Ponzone e Melazzo film sotto le stelle

PONZONE - Il cinema all’aperto è diventata l’attrazione principale dell’Acquese soprattutto nei giorni feriali. Ce n’è per tutti i gusti, dalle pellicole colte, ai film di animazione, ai successi di botteghino.

Stasera, martedì 3, a Cimaferle, frazione di Ponzone verrà proiettato, nella serata dedicata agli ‘americani’, "On the rocks" di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones. Mercoledì 4 sarà la volta di Melazzo con "Sole a catinelle", pellicola diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, campione di incassi. Il 5 agosto si torna in una frazione di Ponzone, a Ciglione, con Amore, cucina e curry di Lasse Hallstrom con Helen Mirren, Om Puri, e Manish Dayal.