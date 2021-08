Incidente in A26, muore motociclista

CAPRIATA D'ORBA - ORE 17.15 Il grave incidente si è verificato all'altezza del territorio di Capriata d'Orba, nella corsia sud, direzione Genova, autostrada A26.

La vittima è una donna che era alla guida di una moto. Seguita a poca distanza da un'altra motociclista che ha assistito alla tragedia. Secondo i primi accertamenti, sembra che la moto sia stata tamponata da un automobilista che non è riuscito a frenare in prossimità di un rallentamento per lavori in corso.

Al momento sono in corso i rilievi della Polstrada di Belforte.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.