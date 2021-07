Turismo: dal Comune 115mila euro per i voucher vacanze

ACQUI TERME - Palazzo Levi punta al rilancio del turismo locale. A tale proposito, infatti, è stato deliberato uno stanziamento di 115mila euro per lo sviluppo dei voucher vacanze con destinazione Acqui Terme.

I turisti italiani e stranieri potranno ricevere un contributo economico per soggiornare sul territorio acquese e godere dei pacchetti turistici disponibili. "In questo periodo - ha spiegato l'assessore al Turismo, Lorenza Oselin - stiamo realizzando il regolamento su cui si strutturerà il progetto supportato da Alexala. La Regione Piemonte ha adottato una serie di misure per favorire il turismo, tuttavia come Amministrazione riteniamo prioritario promuovere ulteriori iniziative volte a favorire il ritorno e il consolidamento dei flussi turistici».

Alexala è proprietaria del portale www.monferratontour.it, sul quale è stata sviluppata una piattaforma di commercializzazione. L’idea è quella di avvalersi del portale per realizzare una sezione dedicata appositamente alle proposte curate dagli operatori incoming con destinazione Acqui Terme. I voucher potranno essere venduti fino al 31 dicembre 2021 e utilizzati dagli acquirenti fino al 30 giugno 2022. Il progetto è supportato da Alexala, dal Consorzio Turistico "Terre di Fausto Coppi" e dal Consorzio Turistico Sistema Monferrato.

«Queste scadenze potranno essere eventualmente prorogate sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria – conclude l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – Nelle prossime settimane daremo nuovi aggiornamenti in merito all’iniziativa. Voglio nel frattempo ringraziare il prezioso ruolo di Alexala, dei consorzi turistici e di tutti i soggetti che hanno già manifestato attenzione e curiosità verso il progetto. Siamo certi che questa misura possa essere un ottimo strumento per promuovere il territorio e per rilanciare la nostra offerta turistica».

«Siamo felici di supportare un progetto di incentivo al turismo come questo - dichiara il neo presidente di Alexala Roberto Cava - in un momento in cui i flussi si stanno ripensando e il posizionamento delle destinazioni assume un'importanza strategica. Il nostro territorio ha moltissimo da offrire al pubblico italiano e straniero, e iniziative come quella dei voucher turistici vanno esattamente nella direzione di attrarre nuovi visitatori che possano apprezzarlo, tornare e farsi promotori delle nostre bellezze».