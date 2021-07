Per i lavori "fai da te" in campo anche il Sindaco

BISTAGNO - «Il bilancio del Comune è “sano ”, ma non possiamo permetterci il lusso di incaricare delle ditte specializzate per la cura del verde in generale – è la premessa del sindaco Roberto Vallegra – Cerchiamo di fare tutto con le nostre forze e i due cantonieri disponibili. Nei pochi ritagli di tempo che ho, sarò ben lieto di dare una mano».

Da lunedì scorso sono partiti gli interventi per la manutenzione di via fratelli Panaro, via Salvo d'Acquisto e parte di corso Roma su autorizzazione dell'Anas. «Abbiamo già acquistato 10 nuove panchine per il paese, già in magazzino solo da montare – continua il primo bistagnese – Abbiamo stanziato circa 50mila euro per il rifacimento del manto su alcune strade comunali e relativa segnaletica orizzontale; 5mila per l'acquisto di nuovi bidoncini per la raccolta differenziata e una decina di raccoglitori di mozziconi. Invito i cittadini a segnalare cosa non va, non sono critiche, ma forme di collaborazione. Invito tutti ad una maggiore attenzione, comportamenti civili possono aiutarci a mantenere il paese in ordine».