Pareto: week end con camminata notturna e Festa dell’Agricoltura

PARETO - Weekend di festa per Pareto. Sabato 31 ritrovo alle 19.30 nella piazza del paese, partirà la Camminata non agonistica ‘An bucca au luv’, una passeggiata di 8,5 km accessibile a tutti (purché muniti di torcia frontale) organizzata dal Comune. Previsto anche uno spuntino al chiaror di luna offerto dalla Pro loco e, dopo lauta cena, nel giardino della torre verrà offerto un tour astronomico dell’associazione astrofila di Acqui Terme.

Domenica primo agosto, invece, il piccolo paese ospiterà la Festa dell’Agricoltura abbinata, come da tradizione, ad un raduno di trattori. L’appuntamento per i trattoristi è alle 9.30 in via Mioglia e, dopo la benedizione, alle ore 11.15 partirà la consueta sfilata per le vie del borgo. Quest’anno nel tour sono state incluse anche le frazioni, come la località Valla, che offrirà ai ‘piloti’ ed intervenuti un lauto aperitivo.