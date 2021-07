Acqui, weekend di concerti per l’Interharmony

ACQUI TERME - Fine settimana di concerti di caratura internazionale per l’Interharmony, la kermesse di musica classica organizzata all’ombra della bollente. Stasera, alle ore 21.30, sul palcoscenico allestito nel duomo di Acqui si esibiranno Guy Braunstein al violino, Saleem Ashkar al pianoforte, Misha Quint al violoncello. Per il pubblico intervenuto un repertorio d’eccezione: Brahms trio n. 3 in do maggiore, Shostakovic, trio n. 2 in mi minore.

Sabato 24 luglio, stesso luogo, stessa ora, sarà la volta di Lubov Stuchevskaya nota soprano. Domenica 25 luglio, presso la chiesa del Santo Spirito, alle 21.30, si esibiranno Misha Quint al violoncello e Antonio Di Cristofano al pianoforte.