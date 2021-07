Scultura Sublime: le performance degli artisti anche via web

ACQUI TERME - Lunedì 5 ha preso il via la prima edizione di "Scultura Sublime - Dal Monferrato alla Langhe", simposio artistico si scultura monumentale che fino a domenica 18 luglio avrà luogo nel parco degli Archi Romani e che farà giungere nella città termale artisti da tutto il mondo. L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Aiesm - Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1997 che opera a livello internazionale per diffondere l’Arte nel mondo, in particolare l’Arte Pubblica.

Pur essendo aperto al pubblico, è possibile seguire le performance degli scultori anche via web in diretta streaming accedendo sul canale YouTube o sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme.