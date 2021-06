Monti: "Lunedì l'inaugurazione dell'elisupercie"

MONTECHIARO D'ACQUI - L'annuncio lo da (con comprensibile orgoglio) il sindaco di Montechiaro d'Acqui Matteo Monti:«Lunedì 21 giugno alle 22, ci sarà il collaudo ed inaugurazione della pista di elisoccorso del paese. Alle 23 ci sarà il primo atterraggio dell'elicottero proveniente da Torino».

In un'epoca di razionalizzazione (rectius soppressione) dei reparti ospedalieri delle sedi decentrate, purtroppo anche di quelli salvavita, essere dotati di un'elisuperficie abilitata al volo notturno diventa vitale (è proprio il caso di dirlo) per la sanità locale. La pista, realizzata in regione Piana (via della fiera, area Laghetti), sarà ovviamente punto di riferimento per tutti i paesi del circondario.