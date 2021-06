Acquese, i contagi calano ancora. Al "Galliano" solo due i positivi

ACQUI TERME - Continua a calare costantemente il numero dei contagi nei comuni dell'Acquese. Secondo i dati forniti dall'Unità di crisi regionale, infatti, sarebbero scesi a poco più di una trentina i positivi sull'intero territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

Si avvia a diventare struttura "covid free" l'ospedale 'Monsignor Galliano'. A dirlo sono i numeri riportati dall'Asl: alla mattinata di ieri, venerdì 4, erano solo due i degenti positivi al test, uno di questi ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Per quanto riguarda i comuni, ad Acqui Terme si contano ancora una ventina di casi, 3 a Cassine, 2 a Strevi e Pareto, 1 a Cartosio, Gamalero, Ponti, Visone e Spigno Monferrato. In tutti gli altri paesi dell'Acquese non si registrano positività.