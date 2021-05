Confcommercio a sostegno delle attività di vicinato

ACQUI TERME - "Il futuro è insieme, le attività di vicinato sono al tuo fianco" è il motto dell’ultima campagna di Confcommercio Acqui Terme «per ricordare alle persone l’importanza e il valore dei negozi, dei bar e dei ristoranti locali che hanno tenuto duro durante chiusure e lockdown, continuando ad offrire un servizio ai clienti con le modalità ed i limiti previsti dalle restrizioni e che adesso, con le graduali riaperture, sono pronti a riaccogliere le persone in sicurezza» informa la Presidente, Sabrina Cerutti.

Dopo il progetto legato anche alla logistica organizzativa dei dehors, l’associazione di categoria ora pensa alla comunicazione. «‘Il futuro è insieme’ è il messaggio di vicinanza e coesione alle aziende del territorio che possono ora convogliare la crescente voglia di ripartire attivando una comunicazione coordinata – continua la referente - La fortissima e capillare informazione, soprattutto tramite rete Whatsapp e social, ha assistito, accompagnato e confortato le attività colpite dall’emergenza, sanitaria ed economica, raccogliendo e dando risposta non solo ai numerosissimi quesiti tecnico-giuridici ed alle preoccupazioni che dall'inizio del lockdown accompagnano la quotidianità delle aziende, ma anche creando unione e spirito di appartenenza. Perché la capacità di guardare al futuro e trovare strade e soluzioni, da sempre, contraddistingue il Dna delle imprese italiane». La Confcommercio ha quindi creato delle vetrofanie con lo slogan della campagna da esporre in vetrina e una campagna video, ‘brevi istantanee in movimento’ che mostrano gli imprenditori a lavoro, per i social network e le applicazioni di comunicazione telefonica.