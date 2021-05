Gestione temporanea del golf: pervenuta una sola offerta

ACQUI TERME - L'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione temporanea dell'area del golf di Parco Nazioni Unite è scaduto alle 12 di mercoledì 12. Entro il termine prefissato all'amministrazione comunale di Palazzo Levi è pervenuta una sola offerta per la concessione dell'area fino al 31 dicembre 2021, periodo in cui l'eventuale nuovo gestore dovrà garantire l'accessibilità e la manutenzione dell'impianto sportivo, "al fine di scongiurare una irreversibile perdita di valore a causa del suo temporaneo inutilizzo".

Questa mattina la Commissione di gara composta dal Dirigente del Settore Ragioneria Patrimonio e Personale, Matteo Barbero, dalla dirigente del Settore Polizia Locale, Assistenza, Cultura e Turismo, Paola Cimmino, e dal Funzionario Servizio Patrimonio ed Economato, Simona Recagno, ha aperto la busta contenente l'unica offerta presentata per valutarne "la congruità, la correttezza dell’offerta e la compatibilità della stessa con gli obiettivi dell’Amministrazione".

A breve, quindi, espletate le procedure burocratiche del caso, si saprà se, almeno per il periodo estivo e autunnale, i cittadini acquesi potranno tornare a godere della sempre più desolata area verde del golf.